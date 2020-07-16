Убийство военного медика на Донбассе является нарушением Россией минских договоренностей и мормандского формата переговоров. Европейский союз ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность за это.

Об этом говорится в заявлениив заявлении, опубликованном в Twitter представительства Евросоюза в Украине.

Ескалація насильства на Донбасі, у т.ч. вбивство українського військового медика, є порушенням Мінських угод, нормандських домовленостей і міжнародного гуманітарного права. Припинення вогню і повне виконання сторонами своїх зобов'язань є нагальною необхідністю. pic.twitter.com/DXjzIh67OG — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) July 15, 2020

— Эскалация насилия на Донбассе, в том числе убийство военного медика, являются нарушением минских соглашений, договоренностей саммита в Нормандии и международного гуманитарного права, — говорится в заявлении.

В представительстве ЕС отметили, что «все стороны должны выполнять обязательства».

Пресс-секретарь представительства ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали обратила внимание на то, что убитый медик пытался эвакуировать тело погибшего военного, сообщает «Радіо Свобода».

Напомним, 13 июля, на Донбассе при эвакуации тела погибшего украинского бойца оккупанты убили военного медика.