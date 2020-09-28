Следователи Государственного бюро расследований в рамках расследования авиакатастрофы военного самолета АН-26 на Харьковщине провели ряд следственных действий, в том числе опросили 40 свидетелей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомтсва.

«По состоянию на 28 сентября 2020 года следователями ГБР проведен ряд следственных действий, а именно: осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружено значительное количество вещественных доказательств и 2 бортовых самописца (черные ящики); осмотр останков 25 погибших при участии судебно-медицинских экспертов; назначены 26 судебно-медицинских экспертиз; изъяты образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия; в воинской части проведена выемка документов по организации и проведению полетов; получена информация и документы из Украинского гидрометеорологического центра, государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины, Государственного предприятия «Антонов», командования Воздушных сил ВС Украины; допрошены в качестве свидетелей более 40 человек», — говорится в сообщении.

Кроме того, как подчеркнули в ГБР, обеспечен отбор биологических образцов для дальнейшего проведения ДНК-экспертизы от 18-ти родственников погибших курсантов и 7-ти родственников членов экипажа, назначены 25 генетико-молекулярных экспертиз.

Следователи ГБР также потребовали документы о проведении ремонта и продлении ресурса двигателей, которые использовались на самолете, и подали 7 ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров, с целью дальнейшего обеспечения проведения генетико-молекулярных экспертиз.

Отмечается, что следователи ГБР пытаются сделать все, чтобы можно скорее вернуть тела погибших их родственникам.

Как известно, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле города Чугуев упал самолёт.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.

Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек. Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело, сейчас продолжаются поиски еще двух человек.

Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.

В субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом. Ранее Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал список погибших в результате крушения военного самолета АН-26 в Чугуеве. Как известно, среди погибших 20 курсантов и 7 офицеров.

В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.

20-летний курсант Вячеслав Золочевский, который единственный выжил в катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом, рассказал, что выжил благодаря пребыванию в определенной «капсуле» фюзеляжа.

Бортовые самописцы с самолета Ан-26 уцелели, они в удовлетворительном состоянии. Специалисты уже начали их расшифровывать.

Специалисты отобрали 25 образцов ДНК у родственников погибших в авиакатастрофе АН-26 в Харьковской области. Экспертизы пройдут в ускоренном режиме за 14 дней.