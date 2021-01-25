Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во вторник утром подаст официальное сообщение об отставке президенту страны.

Как сообщает «Европейская правда», об этом пишут ведущие итальянские СМИ.

По данным Ansa, на 9 утра назначено заседание правительства, на котором Конте объявит о своем решении. После этого он отправится в Квиринальский дворец (резиденция президента, - ред.) и сообщит о своем намерении и уйдет в отставку.

Напомним, в 2019 году Джузеппе Конте уже объявлял об отставке. Решение было связано с голосованием о доверии правительству.