Протесты в индийском Нью-Дели 26 января, которые закончились столкновениями и штурмом Красного форта, привели к гибели одного фермера, ранениям более 500 протестующих и 300 полицейских.

Об этом сообщают местные NDTV и Republic TV.

Стычки между протестующими фермерами и полицией происходили в шести центральных районах. Больше всего проблем у правоохранителей и военизированных отрядов было возле Красного форта — там группа полицейских была сброшена в овраг, часть групп пытались давить тракторами, а некоторых протестующих было холодное оружие. Правоохранители потеряли минимум 8 автобусов и 17 автомобилей.

What can be more tragic on Republic Day when Jai Jawan, Jai Kisan becomes kisan vs jawan at ITO.. pic.twitter.com/DGTVtQbLbR