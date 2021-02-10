Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что лидер «Евросолидарности» Петр Порошенко готов возглавить обновленное правительство страны, а российский оппозиционер Алексей Навальный может стать для Украины союзником.

Об этом он завил в интервью BBC News Украина.

— Не думаю, что Навальный — большой друг Украины. Но он наш союзник, потому что он, как и мы, борется с режимом Путина. И ослабление и свержение этого режима в любом формате в интересах Украины. Поэтому я смотрю на Навального как на союзника. Потому что враг нашего врага — наш союзник. Россия — это колосс на глиняных ногах. И рано или поздно — хочется верить, что не очень поздно, режим Путина свергнут, — заявил Александр Турчинов.

По его словам, пятый президент Порошенко готов возглавить правительство, которое бы работало на европейскую и евроатлантическую интеграции.

Александр Турчинов добавил, что для этого нужны досрочные выборы Верховной Рады: «Дальше будем исправлять то, что они сделали... Я надеюсь, что (в действующей власти) хватит если не ума, то хотя бы инстинкта самосохранения, чтобы пойти на досрочные выборы и отдать то бремя, которое они не могут тянуть».

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный считает, что Крым «останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины».