Министерство цифровой трансформации Украины увеличило количество предоставлемых услуг в ЦНАП (Центр предоставления администативных услуг).

Об этом сообщается на сайте Минцифры.

Правительство поддержало 17 февраля инициативу о расширении админуслуг, которые граждане смогут получить в едином месте. В ЦНАП можно будет обратиться по:

Назначению льгот на оплату жилья и коммунальных услуг.

Назначению государственной помощи на детей, воспитывающихся в многодетных семьях.

Назначению (перерасчету) пенсий и надбавок.

Предоставлению информации из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Выдаче справок о приобретенном страхового стажа, размеру пенсии, пребыванию на учете как получателя пенсии.

Назначению социальной помощи неработающему лицу.

Напомним, после запуска приложения «Дія» для цифрового сектора государственных услуг в несколько раз выросло количество граждан, которые пользуются госуслугами в онлайн-формате.