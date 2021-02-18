Министерство цифровой трансформации Украины увеличило количество предоставлемых услуг в ЦНАП (Центр предоставления администативных услуг).
Об этом сообщается на сайте Минцифры.
Правительство поддержало 17 февраля инициативу о расширении админуслуг, которые граждане смогут получить в едином месте. В ЦНАП можно будет обратиться по:
Напомним, после запуска приложения «Дія» для цифрового сектора государственных услуг в несколько раз выросло количество граждан, которые пользуются госуслугами в онлайн-формате.
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Министерство цифровой трансформации Украины увеличило количество предоставлемых услуг в ЦНАП (Центр предоставления администативных услуг).
Об этом сообщается на сайте Минцифры.
Правительство поддержало 17 февраля инициативу о расширении админуслуг, которые граждане смогут получить в едином месте. В ЦНАП можно будет обратиться по:
Напомним, после запуска приложения «Дія» для цифрового сектора государственных услуг в несколько раз выросло количество граждан, которые пользуются госуслугами в онлайн-формате.