В Николаеве планируют открыть около 20 пунктов сбора вторичного сырья. Об этом 4 марта во время отчета о выполнении бюджета прошлого года, отвечая на вопрос корреспондента НикВести сообщил заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков.

По его словам, «это капля в море» в вопросе переработки мусора, но это важные шаги для того, чтобы на городской полигон ТБО выбрасывался мусор, который уже прошел этап сортировки.

— Мы сейчас готовим около 20 объектов коммунальной собственности для передачи на торги в Prozorro с целью создания там пунктов приема вторсырья. Но на коммерческой основе, это будет такой лот, город в разных местах под коммерческое использование для приема вторичного сырья. Я понимаю, что это капля в море, но это те шаги, которые дают возможность, чтобы на свалку приезжал уже отсортированный мусор. Хотя б наиболее дорогое вторичное сырье, - сказал Виталий Луков.

Кроме того, заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета Александр Брыжатый, отвечая на вопрос журналиста о том, какие меры предприняты Департаментом в 2020 году с целью улучшения работы в сфере обращения с отходами, рассказал, о работах по изучению морфологии бытовых отходов.

— На сегодняшний день проведены работы по определению количества отходов по разным направлениям, которые у нас образовываются в городе, ТБО, строительные отходы и другие, с целью необходимой нам информации для дальнейшей с ней работы. После того, как мы получим полностью морфологию мусора , то дальше мы сможем изучать вопрос того же перерабатывающего завода и других мероприятий, - рассказал Александр Брыжатый.

Он также сообщил, что предприятием «Николаевкоммунтранс» была приобретена за собственный счет 1 машина для сбора мусора, а Департамент приобрел машину для сбора мусора из контейнеров углубленного типа.

— На сегодня уже два из них (контейнеров углубленного типа, - прим.) работают Планируем другие запустить на протяжении текущего года и создать новые, - сказал чиновник.

Что касается нынешней ситуации на городском полигоне ТБО, Александр Брыжатый рассказал, что свалка работает, но не смог ответить на вопрос о том, на сколько процентов она заполнена на сегодняшний день.

— Полигон работает, дополнительно у нас есть свалки для сбора опавшей листвы, которые находятся в другой части города. И на полигоне разрабатываются новые карты для дальнейшего захоронения, - сказал Александр Брыжатый.

Напомним, ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает приоритетом своей команды внедрение в Николаеве раздельного сбора мусора.