Кабинет Министров назначил сына продюсера и основателя телеканала «1 + 1» Александра Роднянского членом наблюдательного совета государственного Ощадбанка (Киев) по квоте президента Владимира Зеленского.

Соответствующее распоряжение от 17 марта опубликовано на правительственном сайте.

— Прекратить полномочия члена наблюдательного совета акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины» Абромавичуса Айвараса; назначить членом наблюдательного совета акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины» Роднянского Александра Александровича как представителя государства от Президента Украины, – сказано в документе.

Как сообщает Левый берег, Роднянскому-младшему 36 лет. Он выехал из Украины в 6-летнем возрасте. После выезда из Киева Роднянский-младший рос в Германии, учился и работал преимущественно в США, Германии и Великобритании. С 2009 по 2011 год он был руководителем отдела развития бизнеса в кинокомпании отца.

В 2017 году получил степень доктора наук в Принстонском университете, затем работал в Кембридже. Сферой его специализации является международная экономика и финансы, эмпирическая политическая экономия.

Отец Роднянского был основателем телеканала «1 + 1», который сейчас принадлежит Игорю Коломойскому.

В октябре 2019 года агентство Reuters сообщало, что Александр Роднянский-младший стал старшим экономическим советником Кабинета Министров Украины. Перед тем он был советником Владимира Зеленского.

Издание «Буквы» отмечает, что Александр Роднянский является внештатным советником председателя Офиса президента Андрея Ермака на внештатной основе.

Согласно декларации Александра Роднянского 2020 года, он и его жена – русская актриса Янина Студилина арендуют дом площадью 150 кв.м. в Великобритании. Он имеет квартиру в Киеве площадью 179 кв. м. Также во владении семьи есть недвижимость в России.

Александр Роднянский получил 1,7 млн грн зарплаты в Кембриджском университете, 153,6 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности и 121,7 тыс. грн – за отчуждение имущества компании Rodniansky Development Srl (Италия).

Также хранит средства в таких иностранных банках как HSBC UK Bank plc, Bank of America, Revolut Ltd, Corner Banca SA, VP Bank AG, JSC JSCB International Financial Club.