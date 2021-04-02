В Офисе Президента советуют граничащим с Украиной странам НАТО повысить боеготовность.

Об этом заявил замглавы Офиса Президента Украины Роман Машовец на встрече с послом Канады Ларисой Галадзой, передает пресс-служба ОП.

По его словам, одним из путей улучшения ситуации с безопасностью могут стать совместные мероприятия, в частности, военные учения Украины и НАТО.

«Они должны охватывать сухопутный, военно-морской и воздушный компоненты. Кроме того, целесообразно повысить уровень боевой готовности войск в странах НАТО, которые граничат с Украиной», — сказал Роман Машовец.

Ранее сообщалось, что госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон высказал мнение, что ухудшения ситуации на Донбассе не предвидится.