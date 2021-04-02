Изгнанный из «Слуги народа» Народный депутат Александр Дубинский, которого ранее исключили из «Слуги народа» заявил, что президентская партия превратилась в слуг аферистов и мошенников.

Об этом он сказал в эфире программы «Право на владу» на «1+1».

— Помните был такой телеграмм-канал у команды Зеленского и назывался он «Зе — последний шанс». Так вот, я вам могу сказать, как человек, который был внутри этой команды, что последний шанс упущен. Упущен сознательно и абсолютно цинично потому, что партия в которой я был, превратилась из партии слуг народа в партию слуг аферистов и мошенников. Я об этом постоянно говорю потому, что интересы избирателей за это время были цинично преданы. Цинично и сознательно. История о том, что царь хороший, бояре плохие — давайте обойдемся без этого, — сказал он.

Нардеп добавил, что в Офисе Президента, Верховной Раде, органах исполнительной власти процветает коррупция, а со времен президентсва Леонида Кучмы, Виктора Януковича и Петра Порошенко ничего не изменилось.

— Все решения принимаются единолично, все решения принимаются в одном кабинете и все, что делается в стране делается абсолютно осознано... Смотрящие на таможне, смотрящие за фискальной службой, махинации в Минздраве, махинации с тендерами, коррупция в Офисе президента, коррупция в Верховной Раде, зарплаты в конверте. Вы знаете, я вот не вижу никакой разницы между тем, что происходит сегодня и тем, что происходило при Порошенко, Януковиче, Кучме. Те же люди, те же смотрящие, те же процесы, — резюмировал Александр Дубинский.

Ранее сообщалось, что бывший президент Грузии, глава Одесской облгосадминистрации 2015-2016 годов Михеил Саакашвили обвинил народного депутата от «Слуги народа» Игоря Негулевского в том, что он якобы наживается на взятках в сфере сертификации моряков.