Политика декоммунизации является большой инвестицией в будущее. Наши дети и потомки должны расти, зная правду о своем народе, о наших друзьях и врагов. Победа и процветание Украины невозможны без правдивых знаний о нашей истории, написал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в Facebook в 6-ю годовщину принятия законов о декоммунизации.

— Свою декоммунизации Украины я начал в 2007-2008 годах. Как глава МИД, а затем председатель Верховной Рады, демонтировал советские символы в помещениях министерства и зале заседаний парламента, - напомнил он.

Шесть лет назад было положено начало системной декоммунизации всего государства: «Это была одна из ключевых наших реформ после Революции Достоинства и одна из моих давних мечтаний».

Долгих четверть века Украина ждала восстановления исторической памяти в названиях населенных пунктов, улиц и площадей, написал он: «Два с половиной десятилетия на центральных площадях украинских городов возвышались памятники палачам, предателям и негодяям, которые совершали страшные преступления против нашего народа».

— Декоммунизация - это не только восстановление справедливости, но и основа борьбы с «русских миром» и российской пропагандой, которые всегда украшены историческими выдумками и откровенной ложью о прошлом. Уничтожая советские символы, мы выбивали из рук агрессора гуманитарное оружие. Это был еще один фронт противодействия кремлевским захожим, на котором мы нанесли им сокрушительное и окончательное поражение, - подчеркнул Арсений Яценюк.

Он отметил Владимира Вьятровича и сотрудников Института национальной памяти, подчеркнув, что реформа приобрела такие масштабы и успех благодаря их настойчивости и системному подходу.

— Эти изменения были бы не такими впечатляющими, если бы не поддержка местного самоуправления и тысяч волонтеров и людей доброй воли, которые вместе сделали это великое дело, - подчеркнул Арсений Яценюк.

Ранее сообщалось, что сильные украинские Вооруженные Силы, которые адаптированы к стандартам НАТО - это и есть путь, как быстрее сделать Украину членом Североатлантического альянса, заявил премьер-министр 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.