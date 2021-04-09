Расследователи проекта «Схемы» обнаружили интересную закономерность в исках против Украины в ЕСПЧ: больше половины из них поданы от имени жителей ОРДЛО, инспирированных российскими адвокатами и общественными деятелями, о чем они прямо говорили в различных интервью.

Об этом говорится в новом расследовании проекта Радио Свобода «Схемы».

По открытой статистике Европейского суда по правам человека Украина занимает третьем место в мире после России и Турции по количеству поданных заявлений. Вместе с тем, из 10400 заявлений против Украины, 5155 — подали представители российской юридической фирмы «Клишин и партнеры», которые тесно связаны с официальными российскими ведомствами (выполняли контракты для Минюста и множество других Госслужб РФ). Иски в основном подают жители ОРДЛО, которых зазывают «юристы» с обещанием написать заявление за тридцать минут и получить солидную компенсацию от ненавистной им Украины.

Особенностью этих жалоб является то, что они представлены только против Украины, хотя в интересах заявителей жаловаться и на Россию. Юристы считают, что подобные жалобы логично направлять против РФ и Украины одновременно, чтобы государства выяснили виновного в препираниях между собой.

Расследователи говорят о спланированной массовой кампании по уничтожению репутации украинского судопроизводства в глазах Европы (об этом упоминают и сами российские юристы, открытым текстом говоря, что все заявления предназначены для формального увеличения статистики дел против Украины, расчет в этом случае идет на обычного европейского обывателя, который не станет анализировать ситуацию). В рамках этой кампании в Европейский суд поступили тысячи жалоб против Украины относительно войны в Донбассе.

В основном жалобы направили или адвокаты из самой России, или юристы с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных Москве. «Схемы» обнаружили, что эта кампания, вероятно, координировалась и по крайней мере частично финансировалась непосредственно из российского бюджета (в деле оказался замешан и беглый одиозный депутат Олег Царев и фейковая организация «Союз беженцев Украины», юристка которого направила в ЕСПЧ большее 600 жалоб на Украину за 2 года, потратив на каждую жалобу менее двух суток).

Уполномоченный Украины в вопросах Европейского суда по правам человека Иван Лещина так прокомментировал это расследование.

— Я не пытаюсь сказать, что в Украине нет проблем с правами человека - есть, и довольно много. Я даже не пытаюсь сказать, что из более 5000 заявлений, поданных адвокатами этой фирмы, нет ни одного с реальными нарушениями (хотя бы по статистике там должны быть заявления с обоснованными жалобами). Что я хочу сказать, так это то, что за почти пять лет госслужбы я начал верить в теории заговора, — отметил юрист.

Напомним, в 2018 году Печерский районный суд Киева признал законным предоставление Генпрокуратуре доступа к биллингу звонков и смс-сообщений журналистки Схем» «Натальи Седлецкой в период с июля 2016 по ноябрь 2017. Расследователь подала жалобу на действия следствия в ЕСПЧ и одержала полную победу — государство обязано выплатить компенсацию.