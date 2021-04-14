Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал на следующее заседание министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и руководителя Службы внешней разведки Валерия Кондратюка для объяснений о похищении в Молдове судьи Николая Чауса.

Об этом сообщил народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Андрей Парубий, пишут на сайте политсилы.

Парубий подчеркнул: речь идет «не о Николае Чаусе или любом другом взяточнике или преступнике». Речь идет об угрозе разрушить сотрудничество между Украиной и Молдовой, где на последних президентских выборах победил проевропейский кандидат Мая Санду.

— Молдова — это и граница с Украиной. И мы понимаем, какие риски могут иметь эти действия, когда там пророссийские силы будут иметь большинство. Проевропейские силы смогли взять большинство, победила Санду. И сейчас этим скандалом, который очень быстро разворачивается, мы можем поднять наши двусторонние отношения между Украиной и Молдовой — если эти факты, которые описывает пресса, незаконные действия украинских спецслужб в дружеской Молдове имели место, — сказал Андрей Парубий.

По его мнению, этот инцидент — «большая пощечина» украинским разведывательным службам и украинским спецназам. Он отметил, что теперь трудно проводить судебные действия относительно Николая Чауса, если он незаконно проник на территорию Украины.

— Учитывая то, что в молдавском парламенте уже создана соответствующая следственная комиссия, которая будет расследовать эти вещи с целью дискредитации украино-молдавских отношений и президента Молдовы, мы договорились, что на следующий комитет будет приглашен и Кондратюк, и Кулеба как министр иностранных дел, которые по этому поводу должны дать исчерпывающие и аргументированные ответы, — резюмировал Андрей Парубий.

Напомним, Министерство иностранных дел Молдовы направило ноту посольству Украины в Кишиневе из-за похищения судьи Николая Чауса, в которой просит снять иммунитет с военного атташе украинского посольства.