C Николаевского коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях взыщут цену масла низкого качества.

Об этом упомянул директор Николаевского КОПа Виктор Васильев в комментарии СВІДОК.info.

Виктор Васильев рассказал, что по двум фирмам, которым КП вынуждено заплатить за поставленный товар, открыто уголовное производство за поставку некачественной продукции, а также за поставку другого продукта под видом масла.

— В момент открытия уголовного производства коммунальное предприятие прекратило оплачивать им деньги за поставку товара. Все просто — счета у фирмы были арестованы, к тому же, происходило расследование, — пояснил директор.

Однако позже фирмы-поставщики подали на КОП в суд с целью взыскать деньги за сомнительную продукцию.

— Прежнее руководство предприятия проиграло суд. Недавно было решение апелляционного суда не в пользу предприятия, и вступила «исполнительная сила»: наши счета арестовали и в ближайшее время фирмам «Прод-Юг» и «Сонед» мы должны перевести деньги, — отметил Виктор Васильев.

Руководитель предприятия убежден, что никаких веских оснований заявлять, что поставляемый продукт был маслом, нет.

— Нет доказательств, что это был фальсификат, маргарин, масло или другой — по ним еще идут разбирательства. Но нам говорят: «Будьте добры — заплатите за полученный товар», — сказал он.

Напомним, обыски на Коммунальном производственном предприятии по организации питания в учебных заведениях Николаевского горсовета по причине закупок некачественных продуктов, при которых было зафиксировано хищение бюджетных средств начались 20 февраля 2019 года. После обысков в полиции заявили, что поставщиком питания в детские сады Николаева является фиктивная фирма из Одессы.

В полиции сообщили, что продукт, которым кормили детей в садах Николаева, не является сливочным маслом, так как доля молочных жиров составляла менее 1%.

Секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова вызвала всех ответственных за организацию питания в школах и детсадах города в связи с проводившимися вчера массовыми обысками в деле о закупках некачественных продуктов питания.

В свою очередь первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко, который исполняет обязанности мэра, пока Александр Сенкевич находится в отпуске, сообщил, что отстранил директора коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Глеба Новоторова поле проведенных вчера обысков. Чиновник также заявил, что он готов написать заявление об увольнение из-за коррупционного скандала на комбинате питания.

В марте прошлого года полиция объявила подозрение директору КП по организации питания в школах Николаева. А в феврале 2020 года правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступлений организованной группе лиц, в состав которой вошли житель города Одессы и его жена.

В конце марта 2021 следователи передали в суд дело о поставке некачественного питания в детские сады и школы Николаева.