В рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большое Строительство» начался капремонт нового участка трассы Н-14 «Александровка — Кропивницкий — Николаев» от села Воссиятское до границы с Кировоградской областью.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Сейчас ведутся подготовительные работы, фрезеруется старое покрытие. Также готовится полоса для временного объезда транспорта. Согласно проекта, часть отрезка будет ремонтироваться с экспериментальным внедрением новых материалов и технологий.

Это покрытие трассы должно выдерживать существенную нагрузку.

На другом участке Н-14, который был забетонирована в прошлом году, продолжаются финальные работы по организации безопасности дорожного движения.

«Сейчас практически вся автодорога Н-14 на Николаевщине охвачена ремонтом, поэтому имейте это в виду планируя поездку», — предупредили в ОГА.

Там отметили, что одна из худших дорог страны станет одной из лучших.

«Теперь путешествие из Кропивницкого в Николаев с комфортом и всего за несколько часов — это реальность. Программа Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» продолжается!», — резюмировали в ОГА.

Пресс-релиз