Сейчас в Николаеве региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по Одесской и Николаевской области готовится аукцион по продаже нежилого здания общей площадью 2935,1 кв. м. расположенного по адресу ул. Заводская, 11.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Нежилое здание — двухэтажное с подвалом представляет собой здание с кабинетным планированием первого и второго этажей и помещением в два света (бывший зал клуба).

Кроме того, есть помещение площадью более 100 кв. м, которые можно использовать под конференц-залы или офисы с открытой планировкой. В подвале располагаются вспомогательные помещения (гардеробные, умывальники, насосная и др.).

Прилегающая территория благоустроена. Рельеф местности имеет небольшой уклон. Окружение объекта — здания и сооружения морского торгового порта, сооружения гаражного кооператива, жилые многоэтажные дома.

Ознакомиться с объектом можно в рабочие дни по месту его расположения по адресу: г. Николаев, ул. Заводская, 11.

Подробнее с информацией о нежилое здание общей площадью 2935,1 кв. м можно ознакомиться по ссылке.

Для возможности осмотра и ознакомления с документами, касающихся объекта, потенциальным покупателям необходимо обращаться в Управление обеспечения реализации полномочий в Николаевской области Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Одесской и Николаевской областях по адресу: г. Николаев, ул. Чкалова, 20 в рабочие дни с 09-00 до 16-00. Телефоны для справок: (0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25; e-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua.

Справка. Фонд государственного имущества Украины создал современный онлайн-ресурс privatization.gov.ua, который работает по принципу удобного интернет-магазина. Продажа объектов происходит онлайн в системе Прозорро, что гарантирует доступ к аукционам для всех желающих и исключает возможность манипуляций.

Пресс-релиз