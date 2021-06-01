Депутаты Верховной Рады разрабатывают законопроект об урегулировании вопросов задолженности бытовых потребителей и предприятий теплокоммунэнерго за газ.

Об этом сообщил глава комитета парламента по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус в эфире ток-шоу «Свобода слова», пишет Корреспондент.

— Для решения этой проблемы мы сейчас готовим законопроект об урегулировании задолженности, который будет предусматривать механизмы реструктуризации, а также решение вопроса с долгами теплокоммунэнерго перед НАК «Нафтогаз», — рассказал Андрей Герус.

Андрей Герус отметил, что проблема задолженности есть и что ее масштабы за последние три года принципиально не поменялись. При этом показатель долга потребителей в 82 миллиарда гривен, озвученный в эфире, он назвал некорректным.

— Нельзя считать реальными долгами потребителей начисленные операторами газораспределительных сетей суммы за 2015-2018 годы в результате смены правительством норм потребления, — подчеркнул глава комитета.

Напомним, директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов заявил, что на сегодняшний день все счета предприятия заблокированы. По его словам, исполнительная служба на прошлой неделе заблокировала последний счет, с которого облтеплоэнерго оплачивало необходимые нужды.

«Николаевоблтеплоэнерго» вынуждено прекратить подачу пара в роддом № 1 и больницу скорой медицинской помощи. Для начала следующего отопительного сезона предприятие требует около 900 миллионов гривен — это погашение долгов за предыдущие отопительные сезоны и предоплата за газ для следующего сезона.