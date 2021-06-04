МИД Беларуси объявил о высылке дипломатов США и технических сотрудников американской дипмиссии в Минске. Это сделано в ответ на санкции, введенные против белорусских компаний.
Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
— Мы не можем оставить без внимания этот недружественный выпад (введение санкций - ред.). Поэтому сегодня (3 июня - ред.) в МИД был вызван временный поверенный в делах США в Беларуси, которому объявлено об ответных мерах,— сказал Анатолий Глаз.
По его словам, в ответ на односторонние действия США, по введению санкций против белорусских компаний, будет сокращена численность американского посольства.
— В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию, — уточнил представитель МИД.
Он отметил, что это точечные меры, которые призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью.
— Как и раньше, мы не настроены на эскалацию и готовы продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимного уважения, — уточнил Анатолий Глаз.
Как сообщалось, что белорусский государственный телеканал ОНТ показал «интервью» в программе «Марков. Ничего личного» с оппозиционным блогером Романом Протасевичем, в котором тот давал покаянные ответы на вопросы.
|
Вчора – по 5. Сьогодні – по 7. Але різниці – ніякої…Станислав Мартиросов
|
Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
МИД Беларуси объявил о высылке дипломатов США и технических сотрудников американской дипмиссии в Минске. Это сделано в ответ на санкции, введенные против белорусских компаний.
Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
— Мы не можем оставить без внимания этот недружественный выпад (введение санкций - ред.). Поэтому сегодня (3 июня - ред.) в МИД был вызван временный поверенный в делах США в Беларуси, которому объявлено об ответных мерах,— сказал Анатолий Глаз.
По его словам, в ответ на односторонние действия США, по введению санкций против белорусских компаний, будет сокращена численность американского посольства.
— В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию, — уточнил представитель МИД.
Он отметил, что это точечные меры, которые призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью.
— Как и раньше, мы не настроены на эскалацию и готовы продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимного уважения, — уточнил Анатолий Глаз.
Как сообщалось, что белорусский государственный телеканал ОНТ показал «интервью» в программе «Марков. Ничего личного» с оппозиционным блогером Романом Протасевичем, в котором тот давал покаянные ответы на вопросы.