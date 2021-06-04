МИД Беларуси объявил о высылке дипломатов США и технических сотрудников американской дипмиссии в Минске. Это сделано в ответ на санкции, введенные против белорусских компаний.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

— Мы не можем оставить без внимания этот недружественный выпад (введение санкций - ред.). Поэтому сегодня (3 июня - ред.) в МИД был вызван временный поверенный в делах США в Беларуси, которому объявлено об ответных мерах,— сказал Анатолий Глаз.

По его словам, в ответ на односторонние действия США, по введению санкций против белорусских компаний, будет сокращена численность американского посольства.

— В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию, — уточнил представитель МИД.

Он отметил, что это точечные меры, которые призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью.

— Как и раньше, мы не настроены на эскалацию и готовы продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимного уважения, — уточнил Анатолий Глаз.

Как сообщалось, что белорусский государственный телеканал ОНТ показал «интервью» в программе «Марков. Ничего личного» с оппозиционным блогером Романом Протасевичем, в котором тот давал покаянные ответы на вопросы.



