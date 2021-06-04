На усиление сотрудникам Государственной пограничной службы Литвы (VSAT), охраняющим участок на границе с Беларусью, направлены представители Службы общественной безопасности, а также сотрудники Пагегяйской бригады VSAT, обычно охраняющие участок литовско-российской границы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на главу службы охраны госграницы Литвы Рустамаса Любаеваса.

— Мы сейчас воплощаем в жизнь план введения дополнительных мер, направленных на охрану нашего участка на границе с Беларусью, дислоцируем дополнительные силы и средства на участках, где совершаются пересечения госграницы. Мы также рассматриваем возможность дислоцировать там представителей пограничных сил ЕС, по этому вопросу сейчас идут активные переговоры с руководством Европейского агентства по охране госграниц и береговой охраны, — сказал генерал Рустамас Любаевас.

Сообщается, что причиной усиления контроля на границе стало возросшее число нелегальных мигрантов из территории Беларуси.

Отмечается, что пограничная служба «приняла и другие организационные меры по усилению безопасности границы с Беларусью».

По данным VSAT, за пять месяцев с начала года было задержано 189 нелегальных мигрантов, которые пытались попасть в Литву из Беларуси, в основном - граждане Ирака. При этом за весь 2020 год на литовско-белорусском участке границы задержали 81 нелегального мигранта.

— Сейчас, в основном, это граждане Ирака, Сирии, Турции а также Российской Федерации в основном это лица чеченского происхождения. Ранее, в 2018-2019 годах, границы пересекали преимущественно граждане бывшего Советского Союза, к примеру, из Таджикистана, либо граждане из Азии, например, Вьетнама, — сообщил Рустамас Любаевас.

Он отметил, что до конца 2022 года Литва планирует установить на всей протяженности границы с Беларусью системы наблюдения, поскольку в данный момент они действуют лишь на 38% общей границы. Для этого потребуется 38 млн евро.

Напомним, белорусский государственный телеканал ОНТ показал «интервью» в программе «Марков. Ничего личного» с оппозиционным блогером Романом Протасевичем, в котором тот давал покаянные ответы на вопросы.