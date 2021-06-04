Компания Facebook планирует лишить политических деятелей привилегий при публикации сообщений в принадлежащих ей социальных сетях. Об изменениях объявят уже в пятницу 4 июня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Решение связано с ограничением доступа экс-президента США Дональда Трампа в соцсети.

В начале мая надзорный совет Facebook поддержал решение о блокировке доступа Дональда Трампа к учетным записям в Facebook и Instagram после январского штурма сторонниками республиканца Капитолия.

Совет рекомендовал компании в шестимесячный срок решить, оставлять ли запрет в силе.

Руководству компании было также предложено не проводить четкую разграничительную черту между видными политиками и другими влиятельными пользователями при модерации.

Портал подчеркивает, что руководство Facebook в последние годы придерживалось принципа невмешательства, когда дело касалось публикаций политиков.

Глава соцсети Марк Цукерберг в ранее признал, что в отдельных случаях администраторы соцсети не принимали никаких мер в отношении публикаций, нарушающих правила, поскольку считали, что они представляют интерес для общественности, однако, пообещал частично отказаться от этой практики в будущем.

Издание отмечает, что политика невмешательства столкнулась с критикой пользователей, когда Дональда Трамп использовал Facebook для «провокаций» после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, а затем похвалил своих сторонников за штурм Капитолия. В Индии, крупнейшей стране Facebook по количеству пользователей, компания подверглась критике за то, что не приняла мер против насильственных комментариев от правящей партии.

Напомним, представитель Facebook Энди Стоун заявил, что социальная сеть не планирует возобновлять аккаунты экс-президента США Дональда Трампа.