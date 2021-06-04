В Кыргызстане заявили, что на границе с Таджикистаном обстановка обострилась.

Об этом сообщает 24.kg.

В Пограничной службе Кыргызстана сообщили, что таджикская сторона начала устанавливать контейнер на «неописанном участке границы» в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя вглубь территории Кыргызстана до 1 тысячи метров.

— С таджикской стороны наблюдается скопление личного состава военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике, — сообщили в погранслужбе.

Погранслужба Кыргызстана отметила, что принимают «все меры с целью недопущения эскалации конфликта», однако погранпредставители Таджикистана не отвечают на телефонные звонки.

Как сообщалось, 28 апреля между жителями приграничных сел Таджикистана и Кыргызстана в районе спорного водораспределительного пункта Главный произошло столкновение, они забрасывали друг друга камнями. 29 апреля пограничная служба Кыргызстана заявила о стрельбе между военнослужащими двух стран. Таджикских военных обвинили в использовании минометов для взятия водозабора под свой контроль. В Таджикистане заявили, что первой огонь открыла киргизская сторона.