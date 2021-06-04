В Украину вернулся украинский капитан судна Avant Garde Геннадий Гаврилов. Его с 2016 года удерживали на Шри-Ланке.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По словам главы украинской дипломатии, обвинения в отношении капитана были безосновательными.
— Поздравляю с возвращением домой украинского капитана судна Avant Garde Геннадия Гаврилова, которого с 2016 года удерживали на Шри-Ланке по безосновательным обвинениям. Дипломаты были рядом и боролись за освобождение. В конце мая суд наконец его оправдал. Сейчас он уже в Одессе, — написал Дмитрий Кулеба.
Ранее в Испании задержали трех украинских моряков по подозрению в наркоторговле. На судне Albatros Guard VSL, членами экипажа которого были украинцы, обнаружили 18 тонн наркотиков.
До этого в Украину вернулись моряки, которых несколько лет удерживали в Ливии.
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В Украину вернулся украинский капитан судна Avant Garde Геннадий Гаврилов. Его с 2016 года удерживали на Шри-Ланке.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По словам главы украинской дипломатии, обвинения в отношении капитана были безосновательными.
— Поздравляю с возвращением домой украинского капитана судна Avant Garde Геннадия Гаврилова, которого с 2016 года удерживали на Шри-Ланке по безосновательным обвинениям. Дипломаты были рядом и боролись за освобождение. В конце мая суд наконец его оправдал. Сейчас он уже в Одессе, — написал Дмитрий Кулеба.
Ранее в Испании задержали трех украинских моряков по подозрению в наркоторговле. На судне Albatros Guard VSL, членами экипажа которого были украинцы, обнаружили 18 тонн наркотиков.
До этого в Украину вернулись моряки, которых несколько лет удерживали в Ливии.