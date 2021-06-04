СНБО на заседании в пятницу, 4 июня, может ввести санкции против против пяти действующих народных депутатов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Также, по данным СМИ, на заседании рассмотрят санкции в отношении 11 российских артистов, которые выступали в Крыму, ряда «земельных махинаторов» и сторонников Александра Лукашенко в Беларуси. Заседаний должно начаться в 14:00.

В СНБО сообщают, что в повестке заседания вопросы углубления сотрудничества с НАТО, а также отчеты о выполнении предыдущих решений Совбеза. Всего на заседание вынесут восемь вопросов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года «О Стратегии человеческого развития».