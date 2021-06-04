Во Львове прекратила работу последняя в области Специализированная консультативная поликлиника фтизиопульмонологического профиля. Ежегодно она обслуживала около 30 тысяч больных.

Об этом сообщает zaxid.net.

Отмечается, что находящееся там оборудование было полностью демонтировано.

По словам завполиклиникой Ирины Вивчар, ще с 2011 года было соглашение о сотрудничестве Центра легочного здоровья с медицинским университетом, по которому поликлиника располагалась в помещении Центра. Это соглашение продлевалось каждый год и должно было действовать до конца 2021 года. Сейчас же коллективу поликлиники сообщили о расторжении договора и выселении поликлиники из помещений на ул. Зеленой, 477.

Также отмечается, что предложенное взамен помещение не приспособлено к приему больных и не известно, когда вообще сможет восстановить свою работу.

Напомним, за прошедшие сутки, 3 июня в Украине зафиксировано 2266 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 82 ребенка и 20 медработников.