Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен вынести вопрос о статусе олигархов в Украине на всеукраинский референдум. Он подчеркнул, что это может быть единственный вопрос, который будет обсуждаться с помощью референдума.

Об этом он заявил в эфире «Украина 24», пишет РБК-Украина.

— Для тех, кто попытается раскачать, убедить, переломить или договориться с депутатами парламента по этому закону, у меня будет один вопрос. Это вопрос о статусе олигархов, который будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым. А для кого-то, возможно, последним, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также добавил, что законопроект об олигархах демонстрирует отношение Украины к олигархической системе.

— Нельзя владеть депутатами, министрами, или любыми чиновниками. Этот законопроект демонстрирует наше отношение к олигархической системы. У нас есть олигархи, они влияют на политику, но этого больше не будет, — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский говорит, что «морально готов» попасть в реестр олигархов. Но ему не хотелось быть там самому.