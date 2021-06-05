Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) согласовала направление персонала для участия в миссии ООН по стабилизации ситуации в Демократической Республике Конго.
Соответствующее решение было принято на заседании СНБО 4 июня, говорится в сообщении на сайте Офиса президента.
— Члены Совета нацбезопасности и обороны согласовали вопрос о направлении персонала для участия Украины в миссии ООН по стабилизации ситуации в Демократической Республике Конго, — сказано в сообщении.
Информацию об увеличении контингента подтвердил секретарь СНБО Алексей Данилов.
— Там уже наш контингент. Сейчас он будет на небольшое количество, но увеличиваться. Вопрос принят единогласно, — заявил Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО.
Напомним, Украинских миротворцев задействовали в эвакуации населения из-за извержения вулкана в Демократической республике Конго.
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Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) согласовала направление персонала для участия в миссии ООН по стабилизации ситуации в Демократической Республике Конго.
Соответствующее решение было принято на заседании СНБО 4 июня, говорится в сообщении на сайте Офиса президента.
— Члены Совета нацбезопасности и обороны согласовали вопрос о направлении персонала для участия Украины в миссии ООН по стабилизации ситуации в Демократической Республике Конго, — сказано в сообщении.
Информацию об увеличении контингента подтвердил секретарь СНБО Алексей Данилов.
— Там уже наш контингент. Сейчас он будет на небольшое количество, но увеличиваться. Вопрос принят единогласно, — заявил Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО.
Напомним, Украинских миротворцев задействовали в эвакуации населения из-за извержения вулкана в Демократической республике Конго.