Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) согласовала направление персонала для участия в миссии ООН по стабилизации ситуации в Демократической Республике Конго.

Соответствующее решение было принято на заседании СНБО 4 июня, говорится в сообщении на сайте Офиса президента.

— Члены Совета нацбезопасности и обороны согласовали вопрос о направлении персонала для участия Украины в миссии ООН по стабилизации ситуации в Демократической Республике Конго, — сказано в сообщении.

Информацию об увеличении контингента подтвердил секретарь СНБО Алексей Данилов.

— Там уже наш контингент. Сейчас он будет на небольшое количество, но увеличиваться. Вопрос принят единогласно, — заявил Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО.

Напомним, Украинских миротворцев задействовали в эвакуации населения из-за извержения вулкана в Демократической республике Конго.