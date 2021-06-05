Министр юстиции Денис Малюська в прямом эфире признал, что так называемый законопроект об олигархах направлен против пятого президента, лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко.

Об этом в Facebook написала сопредседатель фракции «ЕС» Ирина Геращенко.

— Интересный вчера был эфир у Шустера. Сначала секретарь СНБО Данилов фактически перевел на Германию и Францию ответственность за оккупацию Крыма и Донбасса. Затем Малюська в прямом эфире признал, что так называемый закон об олигархах принимается против одного человека — Порошенко. Забыв о презумпции невиновности, суды и Антимонопольный комитет, уже выдал на гора вердикт. Навязывая обществу мнение, что монополия в энергосекторе, а не доения государственного бюджета, а оппозиционность к Банковой определяют статус олигарха, — написала Ирина Геращенко. — Министр юстиции Малюська, вместо проводить внятно юридическую экспертизу правительственных и президентских законопроектов на соответствие нормам ЕС, отдаляет украинскую правовую систему от европейской и от здравого смысла, — отметила Ирина Геращенко.

Ирина Геращенко заявил, что страна уже два года наблюдает «уровень правового невежества выпускника юрфака Криворожского университета Зеленского»

— Когда на брифинге он называет людей убийцами. Когда внешнюю политику строит на образах, а не партнерстве. Когда перебирает полномочиями исполнительной и региональной власти. Каков поп, таков и приход. Какой юрист на Банковой, такие и в его команде, — подчеркнула Ирина Геращенко.

Она также назвала ложью обещание Владимира Зеленского занимать должность президента один срок.

— Очевидно, что он начинает зачистку конкурентной среды. Вместо выстраивать внятно внешнюю политику, реально бороться с коррупцией, усиливать армию, Зеленский борется с оппонентами. Популизм и желание полной власти, полного контроля над СМИ, без которых второй срок невозможен — определяют все инициативы Зеленского. Как и инициатива вбухать 7 млрд грн в университет Зеленского, где будут преподавать такие же безграмотные малюськи. А теперь еще и референдум об олигархах анонсирован, — пишет Ирина Геращенко. — Лучше вынесите на референдум вопрос, готовы ли мы в Украине строить Беларусь, потому что Лукашенко тоже когда-то пришел на один срок, на лозунгах борьбы с коррупцией. И уже 27 лет борется с «врагами», — резюмирует сопредседатель фракции «Европейская Солидарность».

Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что «морально готов» попасть в реестр олигархов. Но ему не хотелось быть там самому.