Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 231/2021 «О Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021 – 2023 годы».

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

В документе обозначены приоритеты совершенствования законодательства о судоустройстве, статусе судей, судопроизводстве и других институтах правосудия, а также внедрение неотложных мер по улучшению деятельности правовых институтов.

Также в документе определены проблемы, которые необходимо решить для дальнейшего совершенствования функционирования судебной власти и осуществления правосудия.

Планируется провести аудит системы местных судов с целью определения проблем и недостатков ее функционирования. Также документ ставит целью усиления функциональной и процессуальной способности Верховного Суда.

«Кроме того, следует обеспечить необходимые ресурсы для эффективной организации работы Высшего антикоррупционного суда. В частности, это постоянные помещения, отвечающие строительным нормам и стандартам в сфере безопасности. Стратегия также предусматривает совершенствование методики определения ставок судебного сбора для отдельных категорий дел для упрощения доступа к правосудию. Планируется установить для отдельных категорий дел обязательный досудебный порядок урегулирования споров с использованием медиации и других практик, а также проработать вопрос о введении института мирового судьи», — сказано в сообщении.

Кроме того, формирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия должно происходить по результатам открытого конкурса, проведенного при участии международных экспертов.

Также в документе идет речь о развитии органов прокуратуры и совершенствовании института адвокатуры.

Предлагается изменить и процедуры конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда, Предусматривается введение механизма защиты судей Конституционного Суда от политического и иного давления при принятии решений и выводов.

Согласно указу, Комиссия по вопросам правовой реформы вместе с представителями органов центральной и местной власти, общественности и экспертов должна разработать План действий по реализации Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021 – 2023 годы.

Напомним, шесть судей Конституционного суда заблокировали деятельность КСУ.