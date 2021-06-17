Верховная рада увеличила территорию Миргорода Полтавской области. Народные депутаты одобрили соответствующий проект постановления №5487.
Об этом сообщает РБК-Украина.
«За» проголосовали 293 нардепа.
Территорию города Миргород Полтавской области увеличили на 1398,91 гектара земель и утвердили его территорию общей площадью 4265,05 гектара земель.
Напомним, ранее комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, региональной политики и градостроительства рекомендовал парламенту принять это постановление.
Кроме того, Раде рекомендуют увеличить территорию города Ильинцы Винницкой области - на 2326 гектаров земель и утвердить территорию общей площадью 3106 гектаров земель.
Границы города Сосновка Львовской области также планируют увеличить на 102,5924 гектара земель и утвердить его территорию общей площадью 300,5924 гектара земель.
Сегодня возле трибуны Верховной рады произошла потасовка. Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв на 15 минут.
Верховная рада увеличила территорию Миргорода Полтавской области. Народные депутаты одобрили соответствующий проект постановления №5487.
Об этом сообщает РБК-Украина.
«За» проголосовали 293 нардепа.
Территорию города Миргород Полтавской области увеличили на 1398,91 гектара земель и утвердили его территорию общей площадью 4265,05 гектара земель.
Напомним, ранее комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, региональной политики и градостроительства рекомендовал парламенту принять это постановление.
Кроме того, Раде рекомендуют увеличить территорию города Ильинцы Винницкой области - на 2326 гектаров земель и утвердить территорию общей площадью 3106 гектаров земель.
Границы города Сосновка Львовской области также планируют увеличить на 102,5924 гектара земель и утвердить его территорию общей площадью 300,5924 гектара земель.
Сегодня возле трибуны Верховной рады произошла потасовка. Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв на 15 минут.