«Укравтодор» выпустил евробонды на 700 миллионов долларов под 6,25% годовых на срок 7 лет под государственные гарантии.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, пишет Экономическая правда.

Средства используют для обновление дорожной инфраструктуры.

Сообщается, что в ходе размещения Укравтодор получил заявок на почти 2,4 миллиарда долларов, что больше чем в три раза превысило запланированный объем выпуска.

Организаторами выпуска еврооблигаций стали J.P. Morgan, Dragon Capital и «Укрэксимбанк».

Напомним, в Николаеве ПАО «Банк Восток» выиграло конкурс на кредитование Николаевского горсовета на сумму 150 миллионов гривен, чтобы отремонтировать дороги в Николаеве.