начальница управления Мария Горишня

Четыре человека были уволены из управления земельных ресурсов Николаевского городского совета из-за недобросовестного исполнения своих обязанностей.

Как рассказала начальница управления Мария Горишня, такое решение было принято после получения результатов аудита бюджета Николаева за 2018-2021 годы, передает корреспондент НикВести.

Утром 17 сентября состоялась встреча руководителей исполнительных органов горсовета с начальником Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области Денисом Яковлевым.

Мария Горишня рассказала, что ее управление уже работает над устранением замечаний. Как сообщалось ранее, аудиторы сделали вывод, что бюджет Николаева за три года недополучил почти 69 миллионов гривен доходов, поскольку не было предпринято мер по взысканию убытков из-за нарушения земельного законодательства.

Начальница управления отметила, что с момента получения результатов аудита управление земельных ресурсов уже обеспечило возмещение убытков на сумму 6,8 миллиона гривен. Также прокуратура в интересах города открыла производства на 28,9 миллиона гривен, они уже рассматриваются в суде.

Также в отчете Госаудитслужбы отмечалось, что исполком не утвердил 22 акта причиненных убытков Николаевскому городскому совету как собственнику земли за пользование участками без договоров. Из-за этого бюджет недополучил 14,3 миллиона гривен. Мария Горишня отметила, что 1,1 миллиона из этой суммы уже взыскали в досудебном порядке.

Также начальница управления сообщила об увольнении четверых сотрудников.

— Я когда пришла на эту должность, этим не занималась (нарушениями, — прим.). Но мне теперь понятно, что было не так сделано. По результатам этой проверки сегодня оповещают всех должников. Налажена работа, они обращаются к нам, получают счета и оплачивают. По результатам проверки было уволено четыре лица за недобросовестное исполнение должностных обязанностей, — сказала она. — А расстрельной статьи нет? — пошутил вице-мэр Виталий Луков. — Еще нет, — ответила Мария Горишня.

Отметим, что она была назначена на должность в начале этого года.

Напомним, аудит бюджета Николаева за январь 2018 года – март 2021 года показал, что из-за неэффективных управленческих действий и других нарушений город потерял 2,6 миллиарда гривен. В частности, в документе документе описаны следующие выводы: