Вице-мэр Виталий Луков считает, что ошибки чиновников, из-за которых, по мнению Госаудитслужбы, бюджет Николаева недополучил 2,6 миллиарда гривен, были ненамеренными.

Такое мнение он озвучил на встрече руководителей исполнительных органов горсовета с начальником Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области Денисом Яковлевым 17 сентября, пишут НикВести.

Виталий Луков отметил, что, изучив отчет Госаудитслужбы, он не обнаружил там «сознательных» ошибок, а суммы, которые в нем приводятся назвал условными.

— Сознательных ошибок мы не обнаружили. Но мы должны исправить их и публично отчитаться перед громадой. Я понимаю, что уже обнародованы и документы аудита, но общая сумма, которая звучит в размере миллиарда (в отчете 2,6 миллиарда, — прим.) гривен — это достаточно условная сумма. Наша с вами сейчас ответственность — работа по исправлению, согласованию, приведению к нормам законодательства, объяснение, в том числе публичное, по своей тематике замечаний или советов аудитслужбы, — сказал Виталий Луков.

Заместитель городского головы призвал чиновников ничего не скрывать и объяснять общественности факты, изложенные в отчете, чтобы люди не делали собственных выводов.

— Это приведет к тому, что общественность не будет иметь среды, чтобы самой делать эти выводы. Мы должны предоставить их, а люди оценить. Когда каждый начнет придумывать свои вариации, потом будет сложно что-то объяснить людям. Люди заслуживают иметь объективную информацию. Каждое сокрытие приводит к порождению слухов, а нам нет, чего скрывать. Поэтому публичность приводит к более простому диалогу в громаде и понимаю, что мы с вами исполняем свою работу максимально качественно, — обратился он к сотрудникам мэрии.

Напомним, аудит бюджета Николаева за январь 2018 года – март 2021 года показал, что из-за неэффективных управленческих действий и других нарушений город потерял 2,6 миллиарда гривен. В частности, в документе документе описаны следующие выводы:

В связи с этим, депутатская комиссия по законности и гласности Николаевского горсовета инициирует отчет структурных подразделений мэрии, которые фигурируют в аудите бюджета Николаева за январь 2018 года — март 2021 года, проведенном управлением Южного офиса Госаудитслужбы.