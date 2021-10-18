На свалке в Ровенской области возле села Бармаки произошел пожар. Тушили огонь спасатели с ночи.

Об этом сообщили в Госслужбе чрезвычайных ситуаций в Ровенской области.

Пожар произошел в ночь на понедельник, 18 октября, в 00:51. По информации спасателей, на место выехал дежурный караул и установил, что загорелся мусор на территории ориентировочно 0,5 гектаров.

Утром, 18 октября, спасателям удалось потушить пожар. Информации о пострадавших в результате пожара нет. Причина возгорания на данный момент не известна. Свалка находится в пользовании коммунального предприятия КАТП-1728.

– Спасателям о пожаре сообщили поздно, из-за чего площадь горения увеличилась, а работники коммунального автотранспортного предприятия 1728 сами не смогли справиться с пожаром, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ликвидировали пожар на городском полигоне твердых бытовых отходов в Южноукраинске на Николаевщине. Выяснилось, что на территории свалки горит мусор на площади 500 м2.

Напомним, что в Николаеве в многоэтажке на Намыве произошел пожар. Жителей эвакуировали, двоих детей госпитализировали.