На выборах городского головы Харькова побеждает секретарь горсовета Игорь Терехов. По предварительным данным, за него проголосовали 53,8% избирателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные экзит-пола компании New Image Marketing Group, в ходе которого было опрошено 7490 человек.
На втором месте бывший глава Харьковской ОГА Михаил Добкин, за которого отдали свои голоса 24,5% избирателей. Он баллотировался как самовыдвиженец.
Таким образом, второй тур на выборах, скорее всего, не потребуется и Терехов станет мэром Харькова.
Терехов исполняет обязанности городского головы после смерти Геннадия Кернеса. Он шел на выборы от политической партии «Блок Кернеса — Успешный Харьков!». Ему 54 года.
В 1990 году Терехов окончил Харьковский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 1990-х годах работал на предприятиях, связанных с изготовлением кондиционеров.
Свой путь в мэрии начал в 1999 году. В 2006 году баллотировался в Верховную раду по списку блока «Наша Украина», однако в парламент не прошел.
В марте 2007 года он стал заместителем главы Харьковской облгосадминистрации. Тогда регионом руководил Арсен Аваков. Когда Арсена Авакова сменил Михаил Добкин, Терехов вернулся в горсовет. С апреля 2010 года он занимал должность заместителя городского головы, а с сентября 2015 года стал первым заместителем мэра.
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На выборах городского головы Харькова побеждает секретарь горсовета Игорь Терехов. По предварительным данным, за него проголосовали 53,8% избирателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные экзит-пола компании New Image Marketing Group, в ходе которого было опрошено 7490 человек.
На втором месте бывший глава Харьковской ОГА Михаил Добкин, за которого отдали свои голоса 24,5% избирателей. Он баллотировался как самовыдвиженец.
Таким образом, второй тур на выборах, скорее всего, не потребуется и Терехов станет мэром Харькова.
Терехов исполняет обязанности городского головы после смерти Геннадия Кернеса. Он шел на выборы от политической партии «Блок Кернеса — Успешный Харьков!». Ему 54 года.
В 1990 году Терехов окончил Харьковский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 1990-х годах работал на предприятиях, связанных с изготовлением кондиционеров.
Свой путь в мэрии начал в 1999 году. В 2006 году баллотировался в Верховную раду по списку блока «Наша Украина», однако в парламент не прошел.
В марте 2007 года он стал заместителем главы Харьковской облгосадминистрации. Тогда регионом руководил Арсен Аваков. Когда Арсена Авакова сменил Михаил Добкин, Терехов вернулся в горсовет. С апреля 2010 года он занимал должность заместителя городского головы, а с сентября 2015 года стал первым заместителем мэра.
Ранее на два спецучастка в Харькове не пускали наблюдателей Гражданской сети ОПОРА.
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