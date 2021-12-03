С начала года в Николаеве отремонтировали 39 внутриквартальных проездов. На 22 объектах выполнили капитальный ремонт, на 17 — текущий.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич на своей официальной странице в Facebook.

— Каждый раз, когда я публикую фото отремонтированных улиц или дворов, в комментариях вы пишете адреса и спрашиваете, когда до них дойдет очередь. Понимаю ваше желание увидеть быстрые изменения и именно возле ваших домов, но бюджет города не позволяет привести в порядок все и сразу. Вместе с тем за 2021 год администрации районов отремонтировали немало улиц частного сектора и дворов многоэтажек, — отметил он.

В общей сложности восстановили более 32 тысяч м2 дворовых проездов, не видевших нового асфальта несколько десятилетий.

Более подробную информацию разместили на сайте городского совета, указав адреса отремонтированных дорог.

Капремонт дорожного покрытия выполнен по адресам:

Заводский район — ул. 4 Слободская, 88, ул. Генерала Карпенко, 2/2, ул. Курортная, № 2б, ул. Рабочая, 1;

Ингульский район — ул. Николаевская от дома № 34б до дома № 17 а, б, в по проспекту Мира, ул. Южная, 29, в районе ул. Чайковского, 25 ул. Николаевская, 34б, ул. Театральная, 49/2, ул. Чайковского, 28, ул. Чайковского, 28а;

Корабельный район — ул. 295 Стрелковой дивизии, д.№ 91, а, б, в, ул. Тернопольская, дом № 4/1 до № 79а, проспект Богоявленский, 320, 324, 326.

Центральный район — ул. Адмиральская, 29, ул. Адмиральская, 28, 30, 32, ул. Шнеерсона, 4, ул. Никольская, 60 ул. Никольская, 17, ул. Шевченко, 16, ул. Чкалова, 110а, ул. Потемкинская, 129б, ул. Лесная, 5

Текущий ремонт:

Заводский район — ул. 8 Марта, 39, ул. Белая, 59, ул. Крылова, 21, 27, 31, 33, проспект Центральный, 22б и ул. 8 Марта, 34, ул. Шоссейная, 12, ул. Шоссейная, 27 и проспект Центральный, 12;

Ингульский район — проезд Октябрьский от ул. Южной до ул. Парковой, ул Космонавтов, территория между домами № 138в и № 138г, проспект Мира от дома № 6 до дома № 8;

Центральный район — проспект Центральный, 184, ул. Никольская, 15, ул. Никольская, 23, 3 Слободская, 19, ул. Безымянная, 76, ул. 3 Слободская, 56, ул. Севастопольская, 41, ул. Декабристов, 36.

Ранее сообщалось, что Управление государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского горсовета вместе с Департаментом внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции взяли образцы тротуарной плитки с трех объектов в Николаеве для проверки качества.