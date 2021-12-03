С начала года в Николаеве отремонтировали 39 внутриквартальных проездов. На 22 объектах выполнили капитальный ремонт, на 17 — текущий.
Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич на своей официальной странице в Facebook.
— Каждый раз, когда я публикую фото отремонтированных улиц или дворов, в комментариях вы пишете адреса и спрашиваете, когда до них дойдет очередь. Понимаю ваше желание увидеть быстрые изменения и именно возле ваших домов, но бюджет города не позволяет привести в порядок все и сразу. Вместе с тем за 2021 год администрации районов отремонтировали немало улиц частного сектора и дворов многоэтажек, — отметил он.
В общей сложности восстановили более 32 тысяч м2 дворовых проездов, не видевших нового асфальта несколько десятилетий.
Более подробную информацию разместили на сайте городского совета, указав адреса отремонтированных дорог.
Капремонт дорожного покрытия выполнен по адресам:
Текущий ремонт:
Ранее сообщалось, что Управление государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского горсовета вместе с Департаментом внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции взяли образцы тротуарной плитки с трех объектов в Николаеве для проверки качества.
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С начала года в Николаеве отремонтировали 39 внутриквартальных проездов. На 22 объектах выполнили капитальный ремонт, на 17 — текущий.
Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич на своей официальной странице в Facebook.
— Каждый раз, когда я публикую фото отремонтированных улиц или дворов, в комментариях вы пишете адреса и спрашиваете, когда до них дойдет очередь. Понимаю ваше желание увидеть быстрые изменения и именно возле ваших домов, но бюджет города не позволяет привести в порядок все и сразу. Вместе с тем за 2021 год администрации районов отремонтировали немало улиц частного сектора и дворов многоэтажек, — отметил он.
В общей сложности восстановили более 32 тысяч м2 дворовых проездов, не видевших нового асфальта несколько десятилетий.
Более подробную информацию разместили на сайте городского совета, указав адреса отремонтированных дорог.
Капремонт дорожного покрытия выполнен по адресам:
Текущий ремонт:
Ранее сообщалось, что Управление государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского горсовета вместе с Департаментом внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции взяли образцы тротуарной плитки с трех объектов в Николаеве для проверки качества.