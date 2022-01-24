С экс-директором Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светланой Федоровой облсовет до сих пор не расторгнул контракт.

Об этом рассказал адвокат Владимир Тимошин, представляющий интересы Светланы Федоровой, в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— 21 декабря было увольнение, в этот же день облсовет отправил решение с мокрой печатью в коммунальное предприятие и 21-го же Федорова была уволена с коммунального предприятия приказом № 501. Его подписали три заместителя, потому что на этот момент никто не исполнял обязанности, — напомнил он.

Владимир Тимошин

Владимир Тимошин считает увольнение Светланы Федоровой незаконным и пояснил, какие нарушения допустил Николаевский областной совет при увольнении экс-главврача инфекционки.

— Незаконны три момента. Первое, нарушен регламент. Потому что в повестку дня этот вопрос не вносился, не публиковался проект решения на сайте, депутатам не раздавались проекты решения об увольнении Федоровой. И все это прошло по предложению начальника управления здравоохранения, который в ходе своего отчета о результатах проверки сказал «Давайте уволим». И тут же Анна Владимировна (Замазеева, глава облсовета, — прим.) дает команду и говорит: «Протокольно, будьте добры, подготовьте проект решения». Это нарушен регламент. Естественно, нарушен закон «О местом самоуправлении». Также изначально Федорову уволили по п. 1 ч. 1 статьи 41 КЗоТа — за «одноразовое грубое нарушение закона». Но мы сегодня живем в каком веке? Есть же интернет. Товарищи юристы облсовета, откройте практику Верховного суда, почитайте, что такое одноразовое нарушение трудовой дисциплины. Даже не по той статье уволили, — отметил Владимир Тимошин.

Также он сообщил, что между областным советом и Светланой Федоровой до сих пор заключен контракт, поскольку ее увольнение не расторгает его автоматически. Чтобы это сделать, нужно прописать данный момент в самом решении сессии, пояснил адвокат.

— Я вам больше скажу — с ней даже контракт никто не расторг по сегодняшний день. В решении сессии написано только уволить. В контракте же все прописано. И опять же, в решении сессии даже не написано, с какого числа уволить. Уволить и все. С какого числа? — резюмировал он.

Как сообщалось ранее, адвокат экс-главврача областного центра лечения инфекционных заболеваний Владимир Тимошин заявил, что на сайте Николаевского облсовета заменили проект решения сессии от 16 марта 2021 года о внесении изменений в положение о проведении конкурсов на должности директоров больниц.

Также он сообщал о подмене самого решения на сайте. Утром 5 января кто-то заменил решение сессии от 16 марта 2021 года. Данное решение вносило изменения в положение о проведении конкурсов на должности директоров больниц, принятое в 2020 году. В пункте 1.5 положения указано, что и.о. руководителей назначает глава облсовета из числа сотрудников учреждения. 5 января в раздел принятых облсоветом решений загрузили новый документ, который якобы исключает пункт 1.5 из положения.

В Николаевском областном совете, в свою очередь, заявили, что информация о подмене документов на сайте органа является манипулятивной и неправдивой.

Ранее адвокат Владимир Тимошин рассказал, что заменившие проекты решения на сайте, «наработали» себе статьи Уголовного кодекса. По его мнению, это делалось в попытках «узаконить» назначение и.о. директора «инфекционки» Ярославу Студзинскую.

Как сообщалось, в Николаевской ОГА заявили, что сполняющая обязанности руководителя КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская была назначена законно — на основании положений решения областного совета и постановления Кабмина.

Как известно, на сессии областного совета 21 декабря депутаты уволили главврача николаевской «инфекционки» Светлану Фёдорову. В этот же день её исключенили из состава фракции «Наш край» в областном совете.

Коллектив КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» подготовил обращение в Верховную Раду, Кабинет Министров, Офис Президента и Минздрав с требованием вернуть должность главврача Светдане Федоровой.

А профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская назвала расправой увольнение Светланы Федоровой.

Среди голосовавших за отстранение Светланы Федоровой оказался глава фракции «Наш край» в областном совете, спонсор областного центра лечения инфекционных заболеваний Юрий Кормышкин. Позже он объяснил свое голосование за увольнение Светланы Федоровой с должности главврача николаевской «инфекционки» тем, что, будучи в должности, она начала заниматься политикой.

В то же время в партии «Наш край» заявили, что не одобряют поведение Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.

Отметим, что Юрий Кормышкин помогал инфекционной больнице как спонсор, а также несколько раз лечился там от коронавируса.

Ранее сообщалось, что уволенная по решению сессии Николаевского облсовета с должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова сможет продолжить работу в больнице в качестве штатного врача.