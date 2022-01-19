В Николаевском областном совете заявили, что информация о подмене документов на сайте органа является манипулятивной и неправдивой.

Такое заявление опубликовали на сайте облсовета вечером 19 января.

Как сообщалось ранее, адвокат экс-главврача областного центра лечения инфекционных заболеваний Владимир Тимошин заявил, что на сайте Николаевского облсовета заменили проект решения сессии от 16 марта 2021 года о внесении изменений в положение о проведении конкурсов на должности директоров больниц.

Также он сообщал о подмене самого решения на сайте. Утром 5 января кто-то заменил решение сессии от 16 марта 2021 года. Данное решение вносило изменения в положение о проведении конкурсов на должности директоров больниц, принятое в 2020 году. В пункте 1.5 положения указано, что и.о. руководителей назначает глава облсовета из числа сотрудников учреждения. 5 января в раздел принятых облсоветом решений загрузили новый документ, который якобы исключает пункт 1.5 из положения.

«Сегодня, 19.01.2022, некоторыми пользователями социальных сетей, была обнародована манипулятивная информация о якобы замене и/или подмене 19 января 2022 года проекта решения одной из сессий Николаевского областного совета на официальном вебсайте областного совета, которое был размещен в 2021 году. Такая информация совершенно не соответствует действительности», — отметили в облсовете.

Там ответили также на публикацию журналиста Олега Деренюги, который отмечал, что в файл вносились изменения 12 декабря 2021 года, то есть спустя полгода после его создания и загрузки на сайт. В облсовете подчеркнули, что изменения в файл вносились не 3 декабря (03.12.2021), а 12 марта (12.03.2021), а дата у журналиста отобразилась в американском формате (год/месяц/дата).

В облсовете отрицают и в целом замену файла на официальном сайте.

«Также отмечаем, что 19 января 2022 года на вебсайте областного совета было опубликовано только несколько публикаций в разделе «Новости». Каких-либо других документов, в том числе проектов решений 19.01.2021 на вебсайте областного совета не размещалось», — говорится в сообщении.

Там добавили, что проект решения меняли 12 марта в связи с доработкой при рассмотрении вопроса постоянными комиссиями.

«По результатам рассмотрения проектов решений, 12 марта 2021 года проект решения был доработан, отредактирован и дополнительно размещен на сайте областного совета. Решением сессии областного совета от 16.03.2021 № 36 пункт 1.5. исключен как не отвечающий требованиям постановления Кабинета Министров от 27 декабря 2017 года № 1094 (с изменениями и дополнениями, внесенными Кабинетом Министров Украины 08 июля 2020 года постановление № 637) [...]. Таким образом, исключение пункта 1.5. связано с приведением решения от 30.04.2020 г. № 5 в соответствие с действующим законодательством. Таким образом, размещение информации о замене файлов является откровенной манипуляцией или случайной ошибкой пользователя социальных сетей», — резюмировали в облсовете.

Скриншот с метаданными файла, опубликованный облсоветом

Журналист Олег Деренюга в своем Telegram-канале прокомментировал заявление облсовета. Он согласился, что мог допустить ошибку и перепутать формат даты, изучая метаданные файлов. Однако, подчеркнул, что даже это не опровергает того, что файл на сайте заменили, поскольку адвокат Владимир Тимошин опубликовал видео, записанное 5 ноября, на котором видно, что в архиве проектов решения был совершенно другой документ:

— Не исключено, что я действительно мог совершить ошибку относительно американского формата даты (хотя это нужно еще доказать), но не понимаю, как это объясняет, то, что состоянием на вчера на официальном сайте Николаевского облсовета был один документ, а сегодня уже другой. И оба эти документа скачаны не только у меня. А вот видео адвоката Владимира Тимошина, где видно, что 5 января на сайте документа открывался один документ, а сейчас совсем другой. Ну кого вы обманываете? Кстати, а почему не было опровержения, когда 2 недели назад на сайте подменили другой документ — текст решения сессии, принятого 16 марта прошлого года, — написал Олег Деренюга.

Ранее адвокат Владимир Тимошин рассказал, что заменившие проекты решения на сайте, «наработали» себе статьи Уголовного кодекса. По его мнению, это делалось в попытках «узаконить» назначение и.о. директора «инфекционки» Ярославу Студзинскую.

Ранее сообщалось, что в среду, 5 января, недавно назначенная исполняющая обязанности директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Ярослава Студзинская пришла с адвокатом в больницу, однако сотрудники больницы попытались их выгнать. Позже Ярославе Студзинской и ее адвокату все же удалось пройти в кабинет директора в сопровождении правоохранителей, которые силой оттеснили сотрудников больницы.

Также сообщалось, что в своем видеообращении она попыталась убедить коллектив больницы в том, что с ее приходом для них ничего не изменится.

Напомним, адвокат Владимир Тимошин, который занимается делом Светланы Федоровой, недавно уволенной с должности главного врача Николаевской инфекционной больницы, предложил руководству области урегулировать вопрос до суда.

Как сообщалось, в Николаевской ОГА заявили, что сполняющая обязанности руководителя КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская была назначена законно — на основании положений решения областного совета и постановления Кабмина.

Сотрудники КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» заявили о том, что Николаевская облгосадминистрация не имела права назначать новую руководительницу.

Напомним, 24 декабря, в Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний прибыли представители облсовета и ОГА с требованием предоставить доказательства увольнения Светланы Федоровой с должности директора.

В больнице же отметили, что в решении сессии даже не написано, с какого числа Светлану Федорову нужно уволить. Сотрудники центра не имеют на руках контракта, подписанного между Светланой Федоровой и областным советом и не знают, кто вообще имеет право его читать.

Как известно, на сессии областного совета 21 декабря депутаты уволили главврача николаевской «инфекционки» Светлану Фёдорову. В этот же день её исключенили из состава фракции «Наш край» в областном совете.

Коллектив КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» подготовил обращение в Верховную Раду, Кабинет Министров, Офис Президента и Минздрав с требованием вернуть должность главврача Светдане Федоровой.

А профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская назвала расправой увольнение Светланы Федоровой.

Среди голосовавших за отстранение Светланы Федоровой оказался глава фракции «Наш край» в областном совете, спонсор областного центра лечения инфекционных заболеваний Юрий Кормышкин. Позже он объяснил свое голосование за увольнение Светланы Федоровой с должности главврача николаевской «инфекционки» тем, что, будучи в должности, она начала заниматься политикой.

В то же время в партии «Наш край» заявили, что не одобряют поведение Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.

Отметим, что Юрий Кормышкин помогал инфекционной больнице как спонсор, а также несколько раз лечился там от коронавируса.

Ранее сообщалось, что уволенная по решению сессии Николаевского облсовета с должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова сможет продолжить работу в больнице в качестве штатного врача.