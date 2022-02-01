Один из цехов ГП «Зоря»-«Машпроект»

Во вторник, 1 февраля, на заседании Верховной Рады депутаты рассмотрели постановление 6273-П, подразумевающее отмену закона, который позволяет николаевскому госпредприятию «Зоря»-«Машпроект» получить миллиардные заказы от ООО «Оператор ГТС Украины».

Постановление не набрало достаточного количества голосов для его принятия. Не поддержали его и николаевские нардепы, пишут НикВести.

Отметим, что 26 января 2022 года Рада приняла закон, который до 1 октября позволяет Оператору ГТС без торгов проводить закупку работ, необходимых для ремонта, модернизации и реконструкции компрессорных станций «Диканька», «Долина-2», «Бердичев», «Красилов», «Комарно», «Ужгород», «Росош», «Первомайская», «Лубны», «Яготин», «Долина», «Тернополь», «Рогатин», «Богородчаны», «Александровка», «Машевская», «Бильче-Волица».

Отметим, что с 2020 года контракты на ремонт газотурбинных двигателей для компрессорных станций в рамках реконструкции станций получает именно «Зоря»-«Машпроект».

Например, согласно данным системы ProZorro, в 2020 году николаевское предприятие получило от Оператора ГТС 5 подобных контрактов общей суммой почти в 900 миллионов гривен. При этом «Зоря»-«Машпроект» является единственным предприятием страны, способным выполнить подобные работы.

Договоры Оператора ГТС, данные системы ClarityProject

Ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила План развития газотранспортной системы на 2020-2029 годы, которым предусмотрены инвестиции в инфраструктуру ГТС Украины в размере 38,7 миллиарда гривен на протяжении 10 лет. В 2020 году инвестиции составили около 1,5 миллиарда, в 2021-2022 годах — 19,7, в 2023-2029 годах — 17,5. Крупнейшие проекты, согласно плану, — именно реконструкция вышеперечисленных компрессорных станций. Немалую часть этих сумм может получить «Зоря».

Постановление, которое могло лишить госпредприятие таких контрактов, внес «слуга народа» Максим Павлюк, аргументировав, что закон приняли с нарушениями регламента. Нардепы, призывавшие поддержать документ, считают, что закон, позволяющий заключить договоры по переговорной процедуре, несет коррупционные риски.

В итоге постановление 6273-П все же не набрало достаточного количества голосов. «За» проголосовали 62 нардепа, из которых 41 — от «Слуги народа». 211 депутатов воздержались, 26 не голосовали, еще 3 были «против».

Отметим, что воздержались и николаевские мажоритарщики, присутствовавшие на заседании: Максим Дырдин, Игорь Копытин, Игорь Негулевский и Александр Пасичный. Также воздержался глава фракции «Слуга народа», николаевец Давид Арахамия. Александр Гайду и Артем Чорноморов отсутствовали.

Напомним, в январе на предприятии «Зоря»-«Машпроект» во время выходных, введенных для экономии энергоносителей, похитили дорогостоящее электронное оборудование.