ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» будет подавать теплоноситель во все жилые дома города, где это возможно. Речь не идет только о разрушенных зданиях.

Об этом предприятие сообщило на своей странице в Facebook .

– Почему? Потому что температура в помещениях ниже +14 уже может с большой вероятностью оказать негативное влияние на строительные конструкции из-за отсутствия соответствующего обмена и влажности воздуха. Отсутствие отопления жилых домов также может стать фактором, который приведет к выходу из строя внутридомового оборудования, прежде всего трубопроводов отопления и радиаторов, отмечает директор предприятия Николай Логвинов, добавляя, что замена этого оборудования будет стоить намного больше, чем платежка за тепло.

Руководитель теплоснабжающего предприятия также отмечает, что город готовится к разным вариантам развития событий в условиях войны.

— ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» будет делать все возможное, чтобы отопительный сезон в Николаеве начался вовремя и теплоноситель был подан в жилые дома. Мы понимаем все риски, все возможные варианты развития событий – готовимся к ним. Но с открытыми окнами от жары в квартире отопительный сезон точно не пройдет. Мы должны учиться быть экономными и взвешенными в вопросах теплопотребления, я подчеркиваю это постоянно. Поэтому к отопительному сезону должны готовиться не только теплопоставщик и управляющая компания, но и горожане. Элементарные вещи также помогут минимизировать теплопотери в квартире. Должна быть командная работа, – аргументирует Николай Логвинов.

Советы как уменьшить теплопотери в квартире можно найти по ссылке .

Ранее сообщалось, что городские власти Николаева рассматривают вариант выборочного отопления домов в зимний период . Это прежде всего коснется домов, где не успели вовремя заменить разбитые окна. Кроме того, часть домов невозможно будет отапливать из-за технических проблем.