Экскомандующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак высоко оценивает шансы ВСУ в херсонской операции.

Его цитирует канал TVN24.

По словам генерала брони Вооруженных Сил Польши, если украинские войска будут продолжать атаковать тылово-командный комплекс россиян, то «имеют шансы выиграть бой на Херсонском плацдарме».

— Прогресс в вопросе украинских достижений таков, что российские войска вытесняются с существующих позиций, которые были подготовлены из-за страха перед объявленным контрнаступлением, — объяснил военный.

Он добавил, что речь идет о «комплексном контрнаступлении, направленном на уничтожение российских войск на западном берегу Днепра».

— Цель контрнаступления – разбить российские войска на Херсонском плацдарме и выйти к Днепру. По-моему, украинцы не намерены прорываться через Днепр из-за того, что россияне уже организуют оборону на восточном берегу, которая обязательно остановит украинские войска, — напомнил офицер.

Отвечая на вопрос, смогут ли украинцы отбить правый берег Днепра, экскомандующий Сухопутными войсками оценил, что «при условии, что удары по материально-техническому обеспечению, по системе управления российской армии будут осуществляться все время, они парализуют функционирование российской армии, а переправы на Днепре будут сломаны».

До этого Вальдемар Скшипчак говорил, что большая работа партизан в Херсонской области — залог украинской победы на юге.