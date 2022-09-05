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Экскомандующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак высоко оценивает шансы ВСУ в херсонской операции.
Его цитирует канал TVN24.
По словам генерала брони Вооруженных Сил Польши, если украинские войска будут продолжать атаковать тылово-командный комплекс россиян, то «имеют шансы выиграть бой на Херсонском плацдарме».
— Прогресс в вопросе украинских достижений таков, что российские войска вытесняются с существующих позиций, которые были подготовлены из-за страха перед объявленным контрнаступлением, — объяснил военный.
Он добавил, что речь идет о «комплексном контрнаступлении, направленном на уничтожение российских войск на западном берегу Днепра».
— Цель контрнаступления – разбить российские войска на Херсонском плацдарме и выйти к Днепру. По-моему, украинцы не намерены прорываться через Днепр из-за того, что россияне уже организуют оборону на восточном берегу, которая обязательно остановит украинские войска, — напомнил офицер.
Отвечая на вопрос, смогут ли украинцы отбить правый берег Днепра, экскомандующий Сухопутными войсками оценил, что «при условии, что удары по материально-техническому обеспечению, по системе управления российской армии будут осуществляться все время, они парализуют функционирование российской армии, а переправы на Днепре будут сломаны».
До этого Вальдемар Скшипчак говорил, что большая работа партизан в Херсонской области — залог украинской победы на юге.
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Экскомандующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак высоко оценивает шансы ВСУ в херсонской операции.
Его цитирует канал TVN24.
По словам генерала брони Вооруженных Сил Польши, если украинские войска будут продолжать атаковать тылово-командный комплекс россиян, то «имеют шансы выиграть бой на Херсонском плацдарме».
— Прогресс в вопросе украинских достижений таков, что российские войска вытесняются с существующих позиций, которые были подготовлены из-за страха перед объявленным контрнаступлением, — объяснил военный.
Он добавил, что речь идет о «комплексном контрнаступлении, направленном на уничтожение российских войск на западном берегу Днепра».
— Цель контрнаступления – разбить российские войска на Херсонском плацдарме и выйти к Днепру. По-моему, украинцы не намерены прорываться через Днепр из-за того, что россияне уже организуют оборону на восточном берегу, которая обязательно остановит украинские войска, — напомнил офицер.
Отвечая на вопрос, смогут ли украинцы отбить правый берег Днепра, экскомандующий Сухопутными войсками оценил, что «при условии, что удары по материально-техническому обеспечению, по системе управления российской армии будут осуществляться все время, они парализуют функционирование российской армии, а переправы на Днепре будут сломаны».
До этого Вальдемар Скшипчак говорил, что большая работа партизан в Херсонской области — залог украинской победы на юге.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга