Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему в Херсонской области нет блицкрига Вооруженных сил Украины.

Об этом он сказал в интервью Радио НВ .

- Мы никогда не рассчитывали на блицкриг. Мы всегда говорили, что освобождение наших территорий – это будет очень кропотливая работа наших Вооруженных Сил и силовых структур по уничтожению врага и освобождению наших территорий, – сказал Олег Жданов, комментируя заявление издания Politico о том, что блицкрига Вооруженных Сил Украины в Херсонской области не будет.

Он саркастически предположил, что издание Politico перепутало украинскую армию с русским, поскольку «лишь она воюет на блицкригах».

— Вспомните Грузию в 2008 году, наше начало войны: они всюду хотят получить блицкриг. Мы – нет. Мы работаем планово, умеренно и равномерно, – сказал военный эксперт.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что контрнаступление Вооруженных сил в Херсонской области и активные бои в этом направлении отвлекают внимание оккупантов от Николаевщины .