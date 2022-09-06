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Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему в Херсонской области нет блицкрига Вооруженных сил Украины.
Об этом он сказал в интервью Радио НВ .
- Мы никогда не рассчитывали на блицкриг. Мы всегда говорили, что освобождение наших территорий – это будет очень кропотливая работа наших Вооруженных Сил и силовых структур по уничтожению врага и освобождению наших территорий, – сказал Олег Жданов, комментируя заявление издания Politico о том, что блицкрига Вооруженных Сил Украины в Херсонской области не будет.
Он саркастически предположил, что издание Politico перепутало украинскую армию с русским, поскольку «лишь она воюет на блицкригах».
— Вспомните Грузию в 2008 году, наше начало войны: они всюду хотят получить блицкриг. Мы – нет. Мы работаем планово, умеренно и равномерно, – сказал военный эксперт.
Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что контрнаступление Вооруженных сил в Херсонской области и активные бои в этом направлении отвлекают внимание оккупантов от Николаевщины .
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Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему в Херсонской области нет блицкрига Вооруженных сил Украины.
Об этом он сказал в интервью Радио НВ .
- Мы никогда не рассчитывали на блицкриг. Мы всегда говорили, что освобождение наших территорий – это будет очень кропотливая работа наших Вооруженных Сил и силовых структур по уничтожению врага и освобождению наших территорий, – сказал Олег Жданов, комментируя заявление издания Politico о том, что блицкрига Вооруженных Сил Украины в Херсонской области не будет.
Он саркастически предположил, что издание Politico перепутало украинскую армию с русским, поскольку «лишь она воюет на блицкригах».
— Вспомните Грузию в 2008 году, наше начало войны: они всюду хотят получить блицкриг. Мы – нет. Мы работаем планово, умеренно и равномерно, – сказал военный эксперт.
Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что контрнаступление Вооруженных сил в Херсонской области и активные бои в этом направлении отвлекают внимание оккупантов от Николаевщины .
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга