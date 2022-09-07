Верховная рада Украины избрала нового председателя Фонда государственного имущества. Им стал бывший депутат от партии «Голос» и член украинской переговорной делегации с Россией Рустем Умеров.

Об этом сообщили народный депутат фракции «Голос» Ярослав Железняк и народный депутат Алексей Гончаренко.

По словам Ярослава Железняка, «за» назначение проголосовали 282 нардепа. «Против» - 0.

Тем временем Рустем Умеров уже сложил полномочия народного депутата.

— Ожидается, что Рустем Умеров сможет изменить формат работы Фонда и привлечь инвестиции, — добавляет Алексей Гончаренко.

Напомним, что 19 июля Верховная Рада создала временную специальную комиссию (ВСК) для контроля за использованием западного вооружения, которое Украина получает от партнеров по борьбе с РФ. Главой ВСК стал нардеп от Голоса Рустем Умеров.