|Скорость ветра:
|0.9 м/с
|Восход солнца:
|06:18
|Заход солнца:
|19:21
|Температура завтра:
|+21 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:20
|Заход солнца
|19:31
|Температура завтра:
|+20 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39.45 грн
|40.15 грн
Верховная рада Украины избрала нового председателя Фонда государственного имущества. Им стал бывший депутат от партии «Голос» и член украинской переговорной делегации с Россией Рустем Умеров.
Об этом сообщили народный депутат фракции «Голос» Ярослав Железняк и народный депутат Алексей Гончаренко.
По словам Ярослава Железняка, «за» назначение проголосовали 282 нардепа. «Против» - 0.
Тем временем Рустем Умеров уже сложил полномочия народного депутата.
— Ожидается, что Рустем Умеров сможет изменить формат работы Фонда и привлечь инвестиции, — добавляет Алексей Гончаренко.
Напомним, что 19 июля Верховная Рада создала временную специальную комиссию (ВСК) для контроля за использованием западного вооружения, которое Украина получает от партнеров по борьбе с РФ. Главой ВСК стал нардеп от Голоса Рустем Умеров.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга
Верховная рада Украины избрала нового председателя Фонда государственного имущества. Им стал бывший депутат от партии «Голос» и член украинской переговорной делегации с Россией Рустем Умеров.
Об этом сообщили народный депутат фракции «Голос» Ярослав Железняк и народный депутат Алексей Гончаренко.
По словам Ярослава Железняка, «за» назначение проголосовали 282 нардепа. «Против» - 0.
Тем временем Рустем Умеров уже сложил полномочия народного депутата.
— Ожидается, что Рустем Умеров сможет изменить формат работы Фонда и привлечь инвестиции, — добавляет Алексей Гончаренко.
Напомним, что 19 июля Верховная Рада создала временную специальную комиссию (ВСК) для контроля за использованием западного вооружения, которое Украина получает от партнеров по борьбе с РФ. Главой ВСК стал нардеп от Голоса Рустем Умеров.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга