Министерство обороны отсрочило взятие женщин на военные учеты до 1 октября 2023 года. Соответствующий указ подписал глава ведомства Алексей Резников.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анну Маляр в Telegram.

Она подчеркнула, что никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет.

— Вместе с тем, понимая, что законотворческий процесс длительный, параллельно Минобороны, в пределах полномочий, подготовило приказ, которым в очередной раз отсрочило сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет еще на год - до 1 октября 2023 года. Соответствующий приказ вчера, 6 сентября, подписал министр обороны Алексей Резников, — написала Анна Маляр.

Анна Маляр напомнила, что норма об обязательной постановке женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет регулируется именно законом.

— Этот приказ не изменяет норм действующего законодательства, но позволит Комитету, а затем и парламенту в целом, доработать и внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать этот вопрос, — пояснила Анна Маляр.

Заместитель министра обороны отметила, что несуществование в пределах полномочий может лишь отсрочить сроки.

— Так что еще на год — до 01 октября 2023, они отсрочены, а за это время парламентарии смогут на законодательном уровне установить, что военный учет женщин соответствующих профессий/специальностей исключительно добровольный, — отметила Анна Маляр.

По ее словам, работа в комитете Верховной Рады активно продолжается, но после принятия соответствующих изменений в законодательство относительно добровольного взятия на военный учет женщин, необходимости снова и снова откладывать сроки приказами Минобороны больше не будет.

— В настоящее время в парламенте на уровне профильного комитета Верховной рады дорабатывается проект Закона «О внесении изменений в статью 1 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», — подчеркнула Анна Маляр.

Анна Маляр добавила и заявление Генштаба, который заверил, опыт развертывания всех воинских частей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в полные штаты военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой необходимости увеличивать количество женщин на военном учете.

Как сообщалось, заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что Главное управление персонала Генштаба ВСУ проработало предложения по добровольному военному учету женщин, но решение должно принимать парламент.