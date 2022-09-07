Литва отправила в Украину 105-мм гаубицы в рамках помощи на фоне агрессии России.
Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.
— Литва продолжает материально поддерживать вооруженные силы Украины. Наши 105-мм гаубицы направляются в Украину, говорится в сообщении.
В литовском оборонном ведомстве добавили, что Украине нужны непрерывные поставки оружия.
- Мы не можем делать паузы, - отметили в Минобороны.
Напомним, британские 105-мм артиллерийские системы эффективно помогают украинским десантникам уничтожать российских оккупантов на юге Украины.
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Литва отправила в Украину 105-мм гаубицы в рамках помощи на фоне агрессии России.
Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.
— Литва продолжает материально поддерживать вооруженные силы Украины. Наши 105-мм гаубицы направляются в Украину, говорится в сообщении.
В литовском оборонном ведомстве добавили, что Украине нужны непрерывные поставки оружия.
- Мы не можем делать паузы, - отметили в Минобороны.
Напомним, британские 105-мм артиллерийские системы эффективно помогают украинским десантникам уничтожать российских оккупантов на юге Украины.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
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