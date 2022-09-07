Литва отправила в Украину 105-мм гаубицы в рамках помощи на фоне агрессии России.

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.

— Литва продолжает материально поддерживать вооруженные силы Украины. Наши 105-мм гаубицы направляются в Украину, говорится в сообщении.

В литовском оборонном ведомстве добавили, что Украине нужны непрерывные поставки оружия.

- Мы не можем делать паузы, - отметили в Минобороны.

Напомним, британские 105-мм артиллерийские системы эффективно помогают украинским десантникам уничтожать российских оккупантов на юге Украины.