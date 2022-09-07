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Столичная прокуратура передала в АРМА более 50 железнодорожных вагонов-цистерн, которые были ввезены на территорию Украины из РБ накануне войны и должны были обеспечивать потребности российской армии в первые дни агрессии.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
— По данным следствия, накануне полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины белорусские компании заключили с украинскими фирмами контракты на поставку из РБ дизельного топлива в вагонах-цистернах. Это топливо предназначалось для заправки военной техники российской армии после ее вторжения через северные границы нашей страны, говорится в сообщении.
23 февраля 2022 года вагоны-цистерны пересекли украинско-белорусскую границу. А уже 26 февраля эшелон с топливом для колонн российских войск, прибывший на железнодорожную станцию «Низковка», был уничтожен украинской артиллерией.
В апреле 2022 года в рамках начатого уголовного производства следователи провели осмотр места происшествия и изъяли пригодные для использования вагоны-цистерны.
По постановлению Печерского районного суда города Киева на это имущество наложен арест.
Ранее, в Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) передали арестованные активы на около 15 миллиардов гривен.
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Столичная прокуратура передала в АРМА более 50 железнодорожных вагонов-цистерн, которые были ввезены на территорию Украины из РБ накануне войны и должны были обеспечивать потребности российской армии в первые дни агрессии.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
— По данным следствия, накануне полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины белорусские компании заключили с украинскими фирмами контракты на поставку из РБ дизельного топлива в вагонах-цистернах. Это топливо предназначалось для заправки военной техники российской армии после ее вторжения через северные границы нашей страны, говорится в сообщении.
23 февраля 2022 года вагоны-цистерны пересекли украинско-белорусскую границу. А уже 26 февраля эшелон с топливом для колонн российских войск, прибывший на железнодорожную станцию «Низковка», был уничтожен украинской артиллерией.
В апреле 2022 года в рамках начатого уголовного производства следователи провели осмотр места происшествия и изъяли пригодные для использования вагоны-цистерны.
По постановлению Печерского районного суда города Киева на это имущество наложен арест.
Ранее, в Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) передали арестованные активы на около 15 миллиардов гривен.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга