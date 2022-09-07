Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в эфире телеканала France 24 заявил, что в отчете МАГАТЭ по Запорожской АЭС не хватает требования возвращения станции под контроль Украины и вывода российских войск.

Об этом пишет пресс-служба политсилы.

— Думаю, что миссия МАГАТЭ жизненно важна. Нельзя оставаться нейтральным, когда речь идет о ядерном терроризме России. Как нельзя быть нейтральным и в вопросе ядерной безопасности, ведь статья 5 НАТО не сможет в таком случае защитить. Однако я считаю, что нам следовало бы иметь дополнительные позиции в отчете миссии МАГАТЭ. Позиция первая – призыв к немедленному возвращению Запорожской атомной электростанции под контроль Украины. И позиция вторая – немедленный вывод всех российских сил, которые применяют там и реактивные системы залпового огня, и артиллерию именно на месте ядерной электростанции, – пояснил Петр Порошенко.

Он отметил, что это – «четкое подтверждение того, что Путин играет с огнем»: «Совершенно необходимо разместить миротворцев ООН на основе решения Совета Безопасности ООН с тем, чтобы обезопасить зону ядерной безопасности. Это жизненно важно. И четвертая позиция – нельзя позволить России отключить линию электроснабжения с ядерной станции к электросети Украины. Ведь даже попытка это сделать, отключить от электросети значительно увеличивает ядерные риски».

— Это не тема договоренностей между Киевом и Москвой. Речь идет о глобальной ядерной безопасности. Миссия МАГАТЭ, которая была согласована Организацией Объединенных Наций, является собственно структурой, механизмом, который должен требовать введения условий, на которые Россия должна согласиться, принять их. И, соответственно, продемонстрировать ответственное отношение. Думаю, что нам следует и дальше работать ради того, чтобы остановить попытки России шантажировать мир ядерным терроризмом, – отметил Петр Порошенко.

Напомним, через полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии Фонд Порошенко, компания «Рошен» и волонтеры ОО «Дело Громад» передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 миллионов долларов США.