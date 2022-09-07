После получения результатов наступательных действий ВСУ на юге власти США поверили, что украинская цель возвращения Херсона к следующему году реалистична.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Американские чиновники соглашаются, что Вооруженные силы Украины в силах выбить россиян из Херсона до конца текущего года, если «продолжат добиваться прогресса в своих текущих операциях».

— Ожидается, что нынешнее украинское наступление будет продолжаться до весны, а некоторые атаки теперь преследуют цель подготовить поле боя к запланированному наступлению в течение следующих нескольких месяцев. Украина месяцами публично сигнализировала о том, что намерена начать большое контрнаступление, чтобы вернуть территории, утраченные Россией во время шестимесячной войны. И еще до того, как украинские войска начали увеличивать ракетно-артиллерийский огонь на линии фронта на юге Украины, Киев активно препятствовал усилиям России по пополнению снабжения и командования и контроля в регионе, — добавили на телеканале.

Как сообщалось в ГУР, российские оккупанты на временно оккупированной Херсонской области не смогут даже сымитировать проведение псевдореферендумов из-за действий украинской армии и сопротивления населения.