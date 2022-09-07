Партнеры передали Украине противокорабельные ракеты Harpoon, заготовленные для установки на автоплатформу.

Об этом рассказал заместитель министра обороны США по закупкам Билл Лаплант, передает Defence News.

Чиновник подчеркнул, что Украине передали ракеты Harpoon морского базирования, но перед этим их улучшили и переоборудовали под автомобили.

— История заключается в том, что у одной страны, называть которую я не буду, были Harpoon, установленные на корабле, речь шла о Harpoon морского базирования… Поэтому мы поработали с этой страной и подрядчиком, сняли их с корабля, разместили их на грузовиках с платформами., - отметили в Пентагоне.

Билл Лаплант объяснил, что на одном автомобиле установили модули Harpoon, а на другом – источник питания. По словам заместителя главы Пентагона, украинские военные прошли обучение для использования этого оружия еще весной.

Ранее СМИ писали, что Украина может нанести сокрушительный удар по Кремлю, атаковав Керченский мост, соединяющий материковую Россию с аннексированным Крымом, используя недавно поставленные ракеты Harpoon.