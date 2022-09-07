Верховная Рада должна обеспечить доступ журналистов к полной трансляции своих пленарных заседаний, поскольку такой запрет увеличит контроль власти над информацией и ограничит прозрачность принятия решений парламентом.

Такое мнение высказал юрист ИМИ Роман Головенко, комментируя принятие парламентом постановления №7739, согласно которому телеканал « Рада » может не транслировать пленарные заседания Верховной Рады во время действия военного положения.

По словам Головенко, странным представляется зачисление вопроса безопасности заседаний парламента в медийную сферу, а не военных или руководство ВРУ, которым прежде всего должна быть известна ситуация с безопасностью в конкретный момент на Печерских холмах.

– При отсутствии прямых трансляций заседаний ВРУ один конкретный телеканал – «Рада» – получает непропорциональное монопольное преимущество на доступ к освещению событий в парламенте, – отметил юрист.

Он напомнил, что, согласно части 5 статьи 4 ЗУ «О телевидении и радиовещании», «государство устанавливает действенные ограничения по монополизации телерадиоорганизаций промышленно-финансовыми, политическими и другими группами или отдельными лицами, а также гарантирует защиту телерадиоорганизаций от финансового и политического давления с стороны финансово-политических групп и органов государственной власти и органов местного самоуправления».

— Нивелировать такое преимущество одного канала можно было бы по тому пути, когда канал “Рада” просто снял заседание ВРУ (без комментариев журналистов и с купюрами только относительно вопросов безопасности) и впоследствии рассылает отснятое другим медиа. С этого момента – несколько часов эмбарго на распространение соответствующей информации (в частности, для канала «Рада»), чтобы все медиа были в равных условиях. Другим вариантом является допустить на заседание ВРУ журналистов общенациональных информационных медиа (в частности, телеканалы и так уже участвуют в марафоне «Единые новости») с эмбарго на распространение информации ими в несколько часов, – отметил Роман Головенко.

Напомним, 6 сентября Верховная Рада своим постановлением №7739 «О некоторых вопросах освещения работы Верховной Рады Украины девятого созыва в условиях действия военного положения» решила, что в период действия военного положения осуществление прямых трансляций открытых пленарных заседаний парламента может быть ограничено государственным предприятием. Парламентский телеканал « Рада » в пользу национальной безопасности и для обеспечения мер безопасности ВР.