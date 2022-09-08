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Миссия ООН по выяснению фактов должна в ближайшие дни прибыть в оккупированный город Оленевка Донецкой области, где в конце июля были убиты более 50 украинских военнопленных.
Как сообщает Европейская правда, об этом на заседании Совета Безопасности ООН в среду заявила заместитель генерального секретаря Организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло.
— Расследовательская миссия, которая должна прибыть в Еленовку, в ближайшие дни будет рассматривать инцидент 29 июля, в котором погибли 53 украинских военнопленных и еще от 75 до 130 получили ранения, – сказала она.
— Глава миссии, генерал Карлос Альберто де Сантос Крус, едет с командой старших служащих и экспертов. Миссия должна выполнить свою задачу без каких-либо препятствий, получить полный доступ к людям, местам и доказательствам, – добавила представитель ООН.
Ди Карло также поблагодарила Украину и Россию «за их конструктивный подход и их подготовку к этой миссии» и добавила, что ООН рассчитывает на их дальнейшую поддержку.
Напомним, 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Оленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
Генштаб Украины опроверг обвинения РФ в ударе ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
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Миссия ООН по выяснению фактов должна в ближайшие дни прибыть в оккупированный город Оленевка Донецкой области, где в конце июля были убиты более 50 украинских военнопленных.
Как сообщает Европейская правда, об этом на заседании Совета Безопасности ООН в среду заявила заместитель генерального секретаря Организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло.
— Расследовательская миссия, которая должна прибыть в Еленовку, в ближайшие дни будет рассматривать инцидент 29 июля, в котором погибли 53 украинских военнопленных и еще от 75 до 130 получили ранения, – сказала она.
— Глава миссии, генерал Карлос Альберто де Сантос Крус, едет с командой старших служащих и экспертов. Миссия должна выполнить свою задачу без каких-либо препятствий, получить полный доступ к людям, местам и доказательствам, – добавила представитель ООН.
Ди Карло также поблагодарила Украину и Россию «за их конструктивный подход и их подготовку к этой миссии» и добавила, что ООН рассчитывает на их дальнейшую поддержку.
Напомним, 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Оленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
Генштаб Украины опроверг обвинения РФ в ударе ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга